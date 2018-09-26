У Порошенко заявили о намерении продать завод "Кузница на Рыбальском"

Судостроительный завод "Кузница на Рыбальском" планируют продать отечественному покупателю.

Фонд "Прайм эссетс кэпитал", который управляет активами Петра Порошенко, собирается продать судостроительный завод "Кузница на Рыбальском".

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко на странице в Facebook.

По его словам, фонд достиг принципиального соглашения о продаже предприятия отечественному покупателю. "В случае, если Антимонопольный комитет даст согласие и будут решены все формальности, соглашение подпишут и реализуют", - отметил Цеголко.

Цеголко также напомнил, что в январе 2016 года Петр Порошенко передал свой самый крупный актив - компанию "Рошен" - в доверительную собственность Rothschild. "В апреле прошлого года менеджмент "Рошен" закрыл в России Липецкую кондитерскую фабрику и свернул производство. По поводу Севастопольского морского завода в Крыму, который тоже принадлежал Порошенко, то он был конфискован оккупантами", - отметил пресс-секретарь Порошенко.

"Никаких "аграрных или крахмальных бизнесов в РФ", о которых безосновательно и ложно утверждают оппоненты, у Петра Порошенко нет", - заявил Цеголко.

Напомним, ранее сорок нардепов подписали письмо президенту Петру Порошенко с призывом лично подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у него незадекларированного имущества, корпоративных прав и средств в оффшорных юрисдикциях и уклонение от налогообложения в Украине. Парламентарии также просят ответить на информацию о владении незадекларированным зерновым и крахмальным бизнесом в РФ, о злоупотреблении президентом властью с целью выигрыша тендеров на поставку украинской армии по завышенным ценам оборудования, произведенного подконтрольными ему предприятиями.