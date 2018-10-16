Порошенко предлагает передать Андреевскую церковь Вселенскому патриарху

На днях соответствующий законопроект будет зарегистрирован в Верховной Раде.

Президент Украины Петр Порошенко предлагает передать Андреевскую церковь в Киеве в постоянное пользование Вселенскому патриарху.

Об этом сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

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"Президент поддерживает стремление скорейшего получения томоса и в знак солидарности с этим процессом делает символический жест - на днях (в Верховной Раде) будет зарегистрирован законопроект, которым президент Порошенко предлагает передать Андреевскую церковь в постоянное пользование вселенскому патриарху как символический жест", - сказала Луценко.

По ее словам, это "будет символический жест единения с матерью церквей".