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Порошенко предлагает передать Андреевскую церковь Вселенскому патриарху

11:29, 16 октября 2018
Политика
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Законопроектом предлагается передать в постоянное пользование Вселенскому патриарху Андреевскую церковь / фото dt.ua

Об этом сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

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"Президент поддерживает стремление скорейшего получения томоса и в знак солидарности с этим процессом делает символический жест - на днях (в Верховной Раде) будет зарегистрирован законопроект, которым президент Порошенко предлагает передать Андреевскую церковь в постоянное пользование вселенскому патриарху как символический жест", - сказала Луценко.

По ее словам, это "будет символический жест единения с матерью церквей".

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Теги: #Порошенко#церковь