Экс-депутат Госдумы рассказал, что Путин задумал на выборах в Украине

Кремлю нужны в парламенте не пророссийские кандидаты, а коррумпированные и недееспособные.

В Украине приближаются парламентские и президентские выборы и Кремль не будет на них играть роль пассивного наблюдателя.

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Такое мнение высказал известный российский оппозиционный политик и экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, передает "Главред".

Во-первых, Россия будет активно пугать украинцев, что им надо сделать "правильный" выбор, потому что "неправильный выбор" будет якобы означать военную эскалацию.

"Сразу оговорюсь, я не верю, что Путин на нее реально пойдет. С технической точки зрения такая возможность есть, но с политической подобный аллармизм маловероятен. В Кремле понимают, что это приведет к колоссальным политическим издержкам, людским потерям, а главное совершенно ничего не может ему дать с точки зрения финального результата. Так что при технической возможности я в сценарий широкомасштабной войны, по крайней мере, до конца следующего года, пока не пройдут все выборы, не верю совершенно", - считает политик.

Во-вторых, через свою агентуру влияния Россия, конечно, приложит все усилия для того, чтобы на первых ролях в Украине не оказывались бы люди, которые способны провести эффективны и позитивные для украинцев экономические и социальные реформы.

Кремль не рассчитывает, что можно избрать пророссийского президента или создать пророссийское большинство в Верховной Раде. Демонстративная поддержка людей типа Медведчука является банальным отвлекающим маневром.

Основной интерес России - чтобы во главе Украины были люди коррумпированные и недееспособные, которые бы боролись друг с другом и которые бы не смогли привести Украину к процветанию.

"Главная задача Кремля - в краткосрочном режиме показывать россиянам, что революция не может привести к позитивным изменениям, а в долгосрочной перспективе - чтобы украинцы сами устали от происходящего и попросились под крыло Кремля. А для этого нужно чем хуже, тем лучше", - отметил он.