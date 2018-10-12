В МИД прокомментировали намерения Кремля «защищать православных» в Украине

Вселенский патриархат, тем временем, продолжает процедуру предоставления автокефалии украинской церкви.

Заявление Кремля относительно «защиты православных» в Украине похоже на тезисы о «защите русскоязычного населения», которые использовались как оправдание для развязывания российской агрессии.

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Такое заявление сделала в Twitter пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

«Подобные тезисы относительно "защиты русскоязычного населения" мы слышали от РФ как оправдание своей агрессии против Украины», - прокомментировала она публикацию росСМИ относительно соответствующего заявления Москвы.

Подобные тезисы относительно "защиты русскоязычного населения" мы слышали от РФ как оправдание своей агрессии против Украины https://t.co/gBaA65jhST — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 12 октября 2018 г.

Напомним, В Кремле пообещали защищать интересы православных в Украине «политико-дипломатическим путем», но не намерены вмешиваться в «межцерковный диалог».

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя решение Синода Вселенского патриархата.

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.