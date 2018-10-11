Сегодня Украина получила автокефалию - Порошенко

По словам президента Петра Порошенко, томос об автокефалии Украинской православной церкви - это фактически еще один акт провозглашения независимости Украины.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что сегодня Украина получила автокефалию.

Об этом говорится в его заявлении по в связи с решением Синода Вселенского патриархата.

"Ему (Богу) стало так угодно, чтобы его Всесвятость Варфоломей и Синод Константинопольской церкви-матери сказали вымечтанное, долгожданное, и длительное время завоевываемое нами "да!". Поместной автокефальной православной церкви Украины быть", - подчеркнул Порошенко.

"Решение о предоставлении автокефалии уже принято, подчеркиваю - решение о предоставлении автокефалии Украины принято", - добавил глава государства.

Порошенко также подчеркнул, что "томос - это фактически еще один акт провозглашения независимости Украины".

"Мы сегодня получили автокефалию, и после собора избранный предстоятель Украинской поместной православной церкви получит томос", - отметил президент.

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Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Петр Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине, и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента, которое 22 апреля было принято к рассмотрению Синодом Вселенского патриархата.

3 сентября Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат принял решение предоставить государствам право на создание поместной церкви без учета позиции Москвы.

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Константинопольского патриархата, на котором могут утвердить томос об автокефалии Украинской православной церкви.

Сегодня, 11 октября, по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было оглашено решение, в котором отмечается, что патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Также сегодня Вселенский патриархат канонически восстановил патриархов Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и УАПЦ Макария в соответствие с их чином.

Кроме того, Вселенский патриархат отменил действие синодального письма 1686 года, которым Киевская митрополия была подчинена Московскому патриархату.

Святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет прогнозирует проведение в ближайшее время объединительного собора для получения томоса об автокефалии украинской православной церкви.