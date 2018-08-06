Последняя попытка Москвы помешать созданию автокефальной церкви в Украине: патриарх Кирилл поедет к Варфоломею

Накануне визита патриарха РПЦ к Вселенскому патриарху стоит ждать всевозможных провокаций в Украине, так как Гундяеву нужны будут "аргументы" и "соответствующая картинка".

Московский патриарх Кирилл 31 августа посетит Стамбул и встретится с Вселенским патриархом Варфоломеем.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря) со ссылкой на Офис генерального секретаря Священного Синода Константинопольского патриархата.

"Офис Генерального секретаря Священного Синода Константинопольского Патриархата официально подтвердил, что 31 августа Стамбул посетит Московский патриарх Кирилл. Визит состоится "по его просьбе"", - написал Заря.

Также сообщается, что во время визита состоятся встречи с Патриархом Варфоломеем и "компетентными органами Матери-Церкви по вопросам, представляющим взаимный интерес".

Руководитель группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук назвал грядущий визит последней попыткой Москвы "надавить на Вселенского Патриарха Варфоломея и запугать его по "украинскому вопросу" накануне заседания Собора епископата Вселенского Патриархата, который пройдет 1-3 сентября".

"Визит Гундяева, над которым сгущаются тучи, больше для попытки оправдания самого себя перед Кремлём - "Я сделал все что мог". Потому что на Фанаре все эти шаги Москвы просчитаны и хорошо видны, и не способны изменить дальнейшую позицию Вселенского патриархата", - считает Тымчук.

Читайте также"Это дезинформация": Филарет прокомментировал заявления о якобы возможном "захвате храмов" после предоставления Томоса

"Накануне визита патриарха РПЦ к Вселенскому патриарху стоит ждать всевозможных провокаций в Украине, так как Гундяеву нужны будут "аргументы" и "соответствующая картинка", от вандализма и нападения на храмы экзерхата РПЦ в Украине до фактов "притеснения верующих", - заявил Тымчук.

Как сообщал УНИАН, ранее Филарет озвучил возможные сроки предоставления Томоса об автокефалии.