Награды от Порошенко получили 25 военнослужащих 14-й, 95-й, 24-й и 51-й бригад ВСУ

Как передает корреспондент УНИАН, Порошенко вручил награды сегодня во время пребывания с рабочим визитом на Житомирщине в 39-й отдельной авиационной эскадрильи в поселке Озерное под Житомиром.

Сегодня государственными наградами отмечены: 11 военнослужащих орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени, 1 – орденом «За мужество» ІІ степени, 12 – орденом «За мужество» ІІІ степени и 1 военнослужащий – орденом Данилы Галицкого.

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Участие в торжественной церемонии также приняли министр обороны Украины генерал-полковник Степан Полторак, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и другие высокопоставленные должностные лица.

Глава государства лично осмотрел все образцы техники, которую сегодня передал ВСУ, и пообщался с бойцами.

В частности, для задействованной в АТО на востоке Украины 95-й Житомирской отдельной аэромобильной бригады был передан сертификат на 6 единиц 122-миллиметровых самоходных гаубиц 2С1.