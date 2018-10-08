Путин уволил своего спецпредставителя "по развитию торгово-экономических отношений" с Украиной

Дмитрий Ливанов был назначен спецпредставителем Путина в августе 2016 года.

Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Ливанова от должности спецпредставителя президента «по развитию торгово-экономических отношений с Украиной».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, соответствующий указ Путина вступил в силу 5 октября.

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«Освободить Ливанова Дмитрия Викторовича от должности специального представителя президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Украиной», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, 19 августа 2016 года Путин заявил, что его новый спецпредставитель по развитию торгово-экономических, научных и технических связей с Украиной Ливанов не должен «пугать» власти Украины, поскольку он не военный, а «сугубо гражданский», в отличие от Михаила Зурабова, которому Украина отказала в агремане. По словам Путина, развитие торгово-экономических связей должно быть в поле постоянного внимания российской власти.

После назначения Ливанов никак себя не проявил и ни разу не выступал публично.

Ранее Ливанов был министром образования и науки РФ.