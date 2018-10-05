Суд продлил арест бывшего "регионала" Ефремова до 3 декабря

16 октября суд планирует провести допрос свидетелей стороны обвинения.

Старобельский районный суд Луганской области продлил на два месяца арест бывшего председателя фракции Партии регионов Александра Ефремова, которого подозревают в совершении государственной измены.

Как сообщается на странице Генеральной прокуратуры Украины в Facebook, сегодня, 5 октября, состоялось очередное заседание в Старобельском райсуде Луганской области по уголовному производству об обвинении Ефремова в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 Уголовного кодекса Украины.

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«В ходе судебного заседания принято решение о продлении срока содержания под стражей указанного лица до 3 декабря включительно», - проинформировали в ГПУ.

Также отмечается, что судебное рассмотрение по уголовному производству продолжается, следующее заседание состоится 16 октября в 13.30, во время которого запланирован допрос свидетелей стороны обвинения в деле Ефремова.