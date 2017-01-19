Дело Ефремова: Высший спецсуд отказал защите экс-"регионала" в передаче рассмотрения его дела в Киев

Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел отказал защите экс-руководителя Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова о переносе рассмотрения дела экс-нардепа в Киев, передает «Радио Свобода».

Отмечается, что адвокаты экс-«регионала» подавали ходатайство о переносе дела в Печерский райсуд Киева.

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Таким образом, Высший спецсуд признал законным рассмотрение уголовного производства против Ефремова судом в Луганской области.

Напомним, бывшему «регионалу» Александру Ефремову продлили арест. Об этом в своем Twitter написала пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

Она сообщила, что в соответствии с решением Старобельского районного суда Луганской области Ефремову арест продлен до 17 марта.

«Старобельский райсуд Луганской области продлил арест А.Ефремова до 17 марта 2017 года», - написала она.