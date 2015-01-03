Геращенко просит ГПУ проверить, имеет ли Королевская отношение к боевикам
01:39, 03 января 2015Политика
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Уполномоченная президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, депутат Ирина Геращенко направила запрос в ГПУ с просьбой проверить, действительно ли депутат "Оппоблока" Наталья Королевская причастна к финансированию террористов.
Геращенко просит ГПУ проверить, имеет ли Королевская отношение к боевикам / УНИАН
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
"Направила запрос в ГП с требованием проверить информацию о причастности Королевской к финансированию террористов и убийц. Которые сами признаются в ее поддержке", - отметила депутат.
Кроме того, Геращенко хочет, чтобы ГПУ также проверила на причастность к финансированию террористов и сепаратистов Александра Ефремова.
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Напомним, "казаки", которые контролируют несколько городов в Луганской области и не подчиняются самопровозглашенному формированию "ЛНР", требуют отставки лидера боевиков Игоря Плотницкого, который, по их словам, является протеже Королевской.
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