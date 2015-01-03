Геращенко просит ГПУ проверить, имеет ли Королевская отношение к боевикам

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Направила запрос в ГП с требованием проверить информацию о причастности Королевской к финансированию террористов и убийц. Которые сами признаются в ее поддержке", - отметила депутат.

Кроме того, Геращенко хочет, чтобы ГПУ также проверила на причастность к финансированию террористов и сепаратистов Александра Ефремова.

Читайте также"Казаки" Луганщины утверждают, что Плотницкий - ставленник Королевской

Напомним, "казаки", которые контролируют несколько городов в Луганской области и не подчиняются самопровозглашенному формированию "ЛНР", требуют отставки лидера боевиков Игоря Плотницкого, который, по их словам, является протеже Королевской.