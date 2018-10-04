В МИД РФ опровергли сообщения СМИ о намеченном обмене Сенцова на арестованных в США россиян

При этом, по словам Захаровой, Россия требует без каких-то условий освободить арестованного в Украине руководителя РИА «Новости Украина» Вышинского.

В МИД России опровергли сообщения СМИ о намечающемся обмене незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова на арестованных в США россиян.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Я хотела бы обратить внимание на сообщения, которые были опубликованы в целом ряде СМИ, о якобы намечающемся обмене осужденного в России за подготовку террористического акта Олега Сенцова на российских соотечественников, находящихся под стражей в США. Я хотела бы подчеркнуть, что мы с удивлением восприняли эти сообщения, и сказать, что такой договоренности не существует, это дезинформация», - подчеркнула Захарова.

По ее словам, Россия требует без каких-то условий освободить арестованного в Украине по подозрению в государственной измене руководителя РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.

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«Арест журналиста по сфабрикованному обвинению в госизмене является вопиющим нарушением международных обязательств Украины в сфере свободы СМИ. Мы требуем немедленно освободить Кирилла Вышинского без всяких условий», - сказала Захарова.

«Считаем недостаточной реакцию на эту ситуацию профильных международных структур и неправительственных организаций. Мы призываем их наращивать давление на украинские власти по этому вопросу. Это действительно вопиющий случай в истории взаимоотношений журналистики и власти», - заявила Захарова.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября российская «Новая газета» написала, что главным условием для возвращения Сенцова в Украину является выдача России осужденных в США наркоторговца Константина Ярошенко и торговца оружием Виктора Бута, а также находящейся там под арестом Марии Бутиной. Об этом изданию сказал источник, близкий к переговорам об обмене пленными между Украиной и РФ.

Бутина была арестована в США 18 июля 2018 года по подозрению в работе в качестве иностранного агента без необходимой регистрации, сговоре с целью работы на иностранное государство и попытках «развивать связи с лицами в США и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику». Адвокат Бутиной эти обвинения отверг.

Ярошенко был задержан в Либерии и экстрадирован в США в 2010 году, где ему предъявили обвинения в контрабанде наркотиков и приговорили к 20 годам тюрьмы.

Бут по запросу Вашингтона был задержан в 2008 году в Таиланде. В 2012 году его приговорили в США к 25 годам тюрьмы за торговлю оружием и поддержку террористических групп.

В марте 2016 года российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Кремль был готов обменять народного депутата Надежду Савченко, удерживавшуюся тогда в РФ, на Бута и Ярошенко, однако Белый дом отказался от такой сделки.

1 октября в Кремле не подтвердили, что Москва предложила обменять Сенцова и других украинских политзаключенных на задержанных в США россиян.