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Экс-шпион РФ Скрипаль контактировал с украинскими контрразведчиками – журналист

02:45, 04 октября 2018
Политика
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По информации журналиста, Скрипаль встречался с украинскими контрразведчиками / фото rtvi.com

Об этом говорится в книге журналиста "Би-би-си" Марка Урбана об экс-полковнике ГРУ Сергее Скрипале, которая поступит в продажу уже сегодня, 4 октября.

Сам Скрипаль никогда не упоминал о своих контактах с СБУ. Но, по данным Урбана, бывший полковник ГРУ все же встречался с украинскими контрразведчиками.

Возможно, Скрипаль консультировал СБУ о том, как именно может действовать российское ГРУ на востоке Украины, пишет Урбан.

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Ранее The Guardian сообщил, что в книге журналиста BBC Марка Урбана под названием «Дело Скрипаля» говорится, что отравленный ГРУшниками Скрипаль называл украинцев «овцами» и поддерживал оккупацию Крыма.

В книге также говорится, что Скрипаль днями смотрел российский пропагандистский «Первый» телеканал. Он соглашался с позицией Кремля по многим вопросам, «даже сидя в доме, купленном MI6». В частности, экс-шпион поддерживал войну России против Украины. 

Будучи бывшим бойцом спецназа, он поддерживал аннексию Крыма, а также называл украинцев «просто овцами, которым нужен хороший пастух». Скрипаль также верил в российские басни о том, что солдат России якобы нет на Востоке Украины. Он был убежден, что если бы российские солдаты зашли на украинскую территорию, они бы очень быстро дошли до Киева.

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Теги: #Украина#Сергей Скрипаль