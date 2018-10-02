Несмотря шпионаж против России, бывший двойной агент оказался «ватником», который даже не верит, что его пытался убить Кремль.

Отравленный химическим оружием «Новичок» бывший шпион Сергей Скрипаль сначала отказывался верить, что правительство России действительно пыталось его убить. И несмотря на передачу секретов Кремля разведке Великобритании, он оставался «неприкрытым русским националистом».

Такие детали, как пишет The Guardian, описаны в книге журналиста BBC Марка Урбана под названием «Дело Скрипаля». Бывший двойной агент и его дочь Юлия чуть не умерли от российского химического оружия в городе Солсбери. Но когда Скрипаль пришел в себя после 5 недель комы, он предстал перед «сложными психологическими противоречиями». Прежде всего, он отказывался признавать, что стал жертвой покушения со стороны Кремля.

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Пока между Лондоном и Москвой разворачивалась информационная война, Скрипаль поправлялся и время от времени сидел в саду возле главного корпуса больницы в Солсбери. Вопреки всем прогнозам, врачам удалось спасти жизнь ему и его дочери. Автор книги вспоминает ряд встреч со Скрипалем летом 2017 года, когда бывший российский шпион спокойно жил в доме, который ему купила MI6. Он отказывался давать прямые цитаты, рассказывая о своей работе, объясняя: «Видите ли, мы боимся Путина». Хоть Скрипаль не верил, что он и его дочь в опасности, он избегал прямой критики Кремля, чтобы его дети: Юлия и Саша, - могли спокойно приезжать к нему из Москвы в Британию.

В книге также говорится, что Скрипаль днями смотрел российский пропагандистский «Первый» телеканал. Он соглашался с позицией Кремля по многим вопросам, «даже сидя в доме, купленном MI6». В частности, экс-шпион поддерживал войну России против Украины.

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Будучи бывшим бойцом спецназа, он поддерживал аннексию Крыма, а также называл украинцев «просто овцами, которым нужен хороший пастух». Скрипаль также верил в российские басни о том, что солдат России якобы нет на Востоке Украины. Он был убежден, что если бы российские солдаты зашли на украинскую территорию, они бы очень быстро дошли до Киева.

Впрочем, книга не дает ответа на главный вопрос: почему ГРУ могло вдруг решить убить Скрипаля вскоре после выборов в России. Однако, в ней раскрываются некоторые детали его карьеры. Как оказалось, MI6 завербовала его в 1996 году, когда российский шпион работал в Мадриде. Перед тем он «базировался» на Мальте, которая стала своего рода «испанской резиденцией» для ГРУ. За три тысячи долларов Скрипаль продал британской разведке данные об организации и командной структуре ГРУ. Сотрудничество с MI6 продолжилась, когда его отозвали в Москву.

Прямых встреч с британскими агентами не было. Однако, он записывал российские тайны невидимыми чернилами в специальной книге. А потом его жена Людмила ехала в Испанию, чтобы передать данные офицерам MI6.