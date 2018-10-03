В Минске назвали имя возможного преемника Кучмы на переговорах по Донбассу

2 октября в Минске состоялось последнее для Кучмы заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Последние переговоры трехсторонней контактной группы в Минске состоялись при участии экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Он останавливает свою деятельность в связи с достижением 80-летнего возраста, говорится в сюжете ТСН.

К журналистам Кучма по завершении переговоров так и не вышел, имени возможного преемника он не объявлял. Зато на пресс-конференции специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик объявил, что украинская делегация должна получить нового руководителя. "Кто должен быть руководителем украинской делегации. С ним всегда Руслан Демченко", - сказал Сайдик.

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Демченко известен как дипломат и советник президента Петра Порошенко. Он работал и в Администрации Президента времен Кучмы. По мнению обозревателей, смена руководителя делегации на переговоры в Минске не повлияет. Следующий их раунд запланирован через две недели – 16 октября.

2 октября в Минске состоялось заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Оно стало последним для экс-президента Кучмы в качестве главы украинской делегации. Кучма поблагодарил участников переговоров, а также белорусскую сторону, которая принимает и организовывает процесс.