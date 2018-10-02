Прокуратура направила в суд дело об избиении нардепа Найема

Трое участников конфликта предстанут перед судом, еще одному фигуранту, которого обвиняют в непосредственном избиении депутата, заочно объявлено о подозрении, он объявлен в международный розыск.

Прокуратура города Киева утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении группы лиц, причастных к хулиганским действиям в отношении народного депутата Украины Мустафы-Маси Найема 30 апреля 2018 года возле Бессарабской площади в Киеве.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, действия трех участников инцидента квалифицированы по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) УК Украины.

"В настоящее время подозреваемые и их адвокаты ознакомились с материалами уголовного производства, получили копии обвинительного акта, который 2 октября 2018 года направлен в Шевченковский районный суд города Киева для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

В то же время заочно объявлено о подозрении еще одному фигуранту, которому инкриминируют непосредственное нанесение депутату удара в лицо, его действия квалифицированы по статьям ч.2 ст. 296 и ч.1 ст.122 (умышленное телесное повреждение средней тяжести) УК Украины.

"Материалы в отношении указанного лица выделены в отдельное уголовное производство в связи с объявлением его в международный розыск", - отметили в прокуратуре.

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Как сообщал УНИАН, 30 апреля в центре Киева автомобиль народного депутата Найема подрезал Mercedes, начался спор. В этот момент к ним подъехал автомобиль BMW. Во время конфликта один из мужчин ударил депутата в лицо. Злоумышленники с места происшествия скрылись. Найем был госпитализирован и впоследствии прооперирован.

Правоохранители задержали по подозрению в нападении троих мужчин - двоих граждан РФ и одного гражданина Украины. Им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

2 мая суд избрал задержанному Магомеду-Салиху Саитову, племяннику председателя ВОО "Диаспора чеченского народа" Данилы Гончарова, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с запретом покидать место жительства. Судья обязал Саитова носить электронный браслет, а также сдать паспорта сроком до 30 июня 2018 года.

3 мая суд избрал гражданину Украины Ахмеду Саитову и гражданину РФ Умалу Тимербулатову меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать место проживания в период с 23.00 до 6.00 до 30 июня.

Четвертый подозреваемый в нападении на депутата - Магомед-Амин Саитов, который в день совершения нападения вылетел в Баку. Ему заочно объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК, он объявлен в розыск.

5 мая он был задержан в Азербайджане. ГПУ направила в Азербайджан запрос на экстрадицию Саитова в Украину. Азербайджанская сторона отказала в экстрадиции.