Министр финансов задекларировала за 2013 год более 2,5 миллиона долларов

Соответствующие данные указаны в ее декларации, обнародованной на официальном сайте Кабинета министров Украины.

Согласно документу, доход Яресько в Украине составил 628 грн в виде полученных дивидендов.

Читайте такжеЯресько: без бюджета до Нового года не будет денег от доноровТакже министр владеет в Украине двумя земельными участками площадью 3 тыс. и 6,9 тыс. кв. м и жилым домом общей площадью 1267,5 кв. м и автомобилем Jeep Grand Cherokee 2002 года выпуска.