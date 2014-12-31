Министр финансов задекларировала за 2013 год более 2,5 миллиона долларов
15:54, 31 декабря 2014Политика
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Министр финансов Украины Наталия Яресько в 2013 году, проживая в США, получила 2,664 млн долларов доходов.
Яресько заработала 2,664 млн долларов / Фото УНИАН
Соответствующие данные указаны в ее декларации, обнародованной на официальном сайте Кабинета министров Украины.
Согласно документу, доход Яресько в Украине составил 628 грн в виде полученных дивидендов.
Читайте такжеЯресько: без бюджета до Нового года не будет денег от доноровТакже министр владеет в Украине двумя земельными участками площадью 3 тыс. и 6,9 тыс. кв. м и жилым домом общей площадью 1267,5 кв. м и автомобилем Jeep Grand Cherokee 2002 года выпуска.
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