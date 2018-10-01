Онищенко заявил, что подает в суд на Порошенко за клевету

Онищенко уверен в высоких шансах выиграть суд.

Народный депутат Украины Александр Онищенко заявил, что подает в суд иск к президенту Украины Петру Порошенко за клевету.

Об этом он написал на своей странице Facebook.

«Подаю в суд на Порошенко за клевету. На днях он назвал меня (во время интервью телеканалу CNN - УНИАН) преступником и сказал, что я должен понести наказание. Это он так ответил на вопрос журналиста, а платил ли он, президент, депутатам деньги за голосования», - отметил Онищенко.

При этом Онищенко подчеркнул, что уверен в высоких шансах выиграть суд.

«Масса фактов, подтверждающих его преступления, много свидетелей, с мандатами, толпы желающих дать показания, десятки открытых дел НАБУ по моим разоблачениям. Пленки, записи, переписки - что угодно. Ноль реакции, потому что он и тут всех коррумпировал. Дважды преступник», - подчеркнул Онищенко.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2016 года Онищенко заявил, что передал спецслужбам США якобы компромат на Порошенко. Депутат утверждал, что в течение года записывал свои беседы с главой государства на наручные часы с диктофоном. Кроме того, Онищенко обвинил Администрацию президента Украины в скупке за наличные голосов в Верховной Раде, проходившей через него и нескольких других депутатов.

6 декабря была обнародована аудиозапись разговора Онищенко якобы с народным депутатом Олесем Довгим, где собеседники обсуждают схему освобождения от уголовной ответственности Онищенко. Довгий подтвердил, что дважды встречался с Онищенко за рубежом. Однако, по его словам, он просто убеждал Онищенко сотрудничать со следствием, компенсировав нанесенный бюджету страны ущерб.

9 февраля 2017 года Онищенко через СМИ обнародовал вторую часть записей разговоров якобы украинских высокопоставленных чиновников. Он утверждал, что в записях звучит голос бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Запись опубликована изданием "Страна". Как утверждал Онищенко, Мартыненко выступил очередным посредником в переговорах между ним и президентом.

18 апреля 2018 года в эфире одного из телеканалов Онищенко обнародовал часть записи разговора, как он утверждал, с участием Порошенко в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского. В Администрации президента назвали записи, обнародованные Онищенко, фейком.

Читайте такжеПорошенко ответил на вопрос о коррупции: заявления Соломатиной неправда, а Онищенко - преступник

Президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу CNN назвал неправдой обвинения экс-главы департамента финконтроля Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Анны Соломатиной о вмешательстве властей Украины в работу агентства и заявил, что НАПК является независимым органом. Когда ведущий попытался спросить о заявлениях Онищенко, утверждавшего, что президент Украины вынуждал его договариваться за деньги с народными депутатами о голосованиях за законопроекты, Порошенко перебил его словами: «Онищенко – преступник». «Он должен приехать в Украину и дать показания в суде и отвечать за свое преступление, потому что он имеет очень серьезное обвинение в коррупции», - сказал президент.

Онищенко является фигурантом дела об организованной преступной группировке, которая нанесла государству ущерб на сумму свыше 3 млрд грн. Он подозревается в организации коррупционной схемы по хищению государственных средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО «Укргазвыдобування». Верховная Рада лишила его депутатской неприкосновенности, а также проголосовала за задержание и арест. Но до этого Онищенко, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.