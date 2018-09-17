Онищенко остался у разбитого корыта в Германии: СМИ рассказали, как депутату-беглецу отказали в визе

В Украине Александр Онищенко находится в розыске. Его пристанищем должна была стать Германия. Взамен олигарх обещал инвестиции и крупные турниры по конному спорту. Но план депутата-беглеца провалился.

Имение Айнгаус на окраине поселка Герцлаке в Германии уже несколько лет принадлежит украинскому мультимиллионеру и депутату Верховной Рады Александру Онищенко. В это поместье и у лошадей в Герцлаке украинец вложил миллионы евро. Но заявление на получение Онищенко национальной визы, поданное им в немецкое посольство в Мадриде, было отклонено.

Онищенко зарегистрировал в поселке свое место жительства. Кроме того, он оформился здесь на работу исполнительным директором собственной фирмы Gut Einhaus Liegenschafts GmbH. Об этом свидетельствуют документы из реестра компаний, которые есть в распоряжении DW.

Бургомистр Герцлаке в разговоре с DW рассказал, как весной 2017 года олигарх принял его в своем имении и пообещал организовывать там международные турниры по конному спорту. Бургомистр взамен написал письмо, адресованное органам власти, в котором вступился за Онищенко. Глава общины, по собственному признанию, сделал это без особых колебаний.

О значимости Онищенко для общины бургомистр Герцлаке написал в своем письме в районную администрацию. В интервью DW Бескен даже рассказывал о планах немецкого гражданства Онищенко. Впоследствии он, так же как и Онищенко, решительно опровергал это. Олигарх по этому поводу даже подал на СМИ в суд. Процесс завершился мировым соглашением.

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Впоследствии районная администрация округа Эмсланд, к которой принадлежит Герцлаке, сообщила в ответ на запрос DW о существовании заявления на получение разрешения на проживание. Это заявление сопровождалось письмом от имени общины Герцлаке, в котором, как отметила пресс-секретарь районной администрации, "указывается высокое экономическое значение коневодства и положительное влияние проведения высококлассных турниров по конному спорту на территории поместья Айнгаус".

Но заявление на получение Онищенко национальной визы, поданное им в немецкое посольство в Мадриде, было отклонено. Это подтвердила на запрос журналистов пресс-секретарь районной администрации округа Эмсланд.

По процедуре, окружной отдел по вопросам иностранцев должен рассмотреть заявление на получение разрешения на проживание в случае, если посольство сперва дало бы национальную визу. "Для запланированной работы на конном заводе в Герцлаке нужно было бы, чтобы в зарубежном представительстве Германии была выдана национальная виза", - пояснили в районной администрации. Немецкие ведомства не сообщили о причинах отказа в визе.

"Теперь у разбитого корыта оказались и Онищенко, и те, кто его поддерживал в Герцлаке. Ведь отказ в визе - это еще не все", - рассказывают журналисты.

Как выяснила DW, в календаре соревнований, который ведет Немецкое объединение по конному спорту, на 2018 год было зарегистрировано два международных мероприятия в Герцлаке: один 4-звездочный турнир в мае, еще один - в августе. Как сообщили в объединении, ни один из этих турниров не состоялся. Причину отмены организаторы не навели. Запросы Deutsche Welle в компании Онищенко Gut Einhaus Liegenschafts GmbH и до бургомистра Ганса Бескена по этому поводу остались без ответа.

"Тем временем положение Александра Онищенко становится все более тяжелым. Суд в Испании недавно дал зеленый свет на экстрадицию олигарха. Последняя соломинка для украинского депутата-беглеца - заявление на получение убежища, которое сейчас рассматривается в Испании. Меценат конного спорта может превратиться в беженца", - подытожили в DW.

Справка УНИАН. Онищенко является фигурантом дела об организованной преступной группировке, которая нанесло государству ущерб на сумму свыше 3 млрд грн. Верховная Рада лишила его депутатской неприкосновенности, а также проголосовала за задержание и арест. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.