Литвин считает, что ноу-хау от НУ-НС не прибавит авторитета Раде

Лидер фракции одноименного блока Владимир ЛИТВИН не поддерживает идею о рассмотрении в один из дней пленарной недели Верховной Рады законопроектов, предложенных народными депутатами, которые не входят во фракции коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сообщил в интервью журналистам.

По его словам, предусматривается, что по средам на пленарных неделях ВР будут рассматриваться законопроекты, предложенные депутатами, которые не входят в коалицию.

По мнению В.ЛИТВИНА, такое предложение нецелесообразно, поскольку может произойти так, что в среду будут ходить на заседание только народные депутаты, которые не входят в коалицию, а в другие дни – депутаты от фракций коалиции.

«Я не принимаю такого подхода, потому что Верховная Рада должна работать как единый здоровый законодательный организм. Но когда есть такое желание, которое переходит иногда в нестерпимое стремление, то, очевидно, нужно пройти и эту дорогу, провести еще один эксперимент, который, я думаю, не добавит авторитета ВР», - сказал В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, 13 марта лидер фракции блока “Наша Украина – Народная Самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО заявил о готовности коалиции отдать один день пленарной недели для рассмотрения в Верховной Раде законопроектов, внесенных оппозицией.

"Мы готовы предложить оппозиции, после внесения соответствующих изменений в регламент, в течение одного дня в месяц, или, возможно, одного дня на пленарной неделе - это два дня в месяц - формировать полностью повестку дня по своим вопросам", - сказал он.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что со стороны оппозиции уже предложены соответствующие изменения в регламент работы парламента.