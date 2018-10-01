Российский истребитель Су-27 пронесся над украинскими военными кораблями (видео)

Видео опасного маневра российского Су-27 опубликовали ВМС Украины.

ВМС ВСУ показали видео пролета российского истребителя Су-27 возле украинских кораблей во время выполнения ими задач в ходе стратегических командно-штабных учений "Казацкая воля — 2018".

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Соответствующую запись Военно-морские силы Вооруженных сил Украины опубликовали на своей странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября в ВСУ стартовали стратегические командно-штабные учения "Казацкая воля-2018", которые продлится до 29 сентября включительно.

Учения проводятся с целью усиления возможностей органов военного управления в ходе ведения оборонительных стабилизационных действий войсками.