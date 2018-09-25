Генштаб предупредил, что будет сбивать замеченные в районе учений "Казацкая воля-2018" беспилотники

Лица, которые осуществляли запуск или руководили этими БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили, что будут сбивать беспилотные летательные аппараты, замеченные в районе проведения военных учений «Казацкая воля-2018».

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Об этом сообщается на странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. Как отмечается, сегодня, 25 сентября, на всей территории Украины начались стратегические командно-штабные учения «Казацкая воля-2018».

В связи с этим в Генштабе напомнили об ответственности за ведение фото- и видеосъемки военной техники, режимных военных объектов ВСУ и попытки проникновения на их территорию.

«В районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами, все замеченные беспилотные летательные аппараты будут сбиты. Лица, которые осуществляли запуск или управляли этими БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности», - говорится в сообщении.

В Генштабе также предостерегают от провокационных действий рядом с воинскими частями и колоннами военной техники. «Обращаемся ко всем неравнодушным гражданам с просьбой сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах и их действиях», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 сентября, в ВСУ стартовали стратегические командно-штабные учения «Казацкая воля-2018», которые продлятся до 29 сентября включительно.

Учения проводится с целью усиления возможностей органов военного управления в ходе ведения оборонительных стабилизационных действий войсками.