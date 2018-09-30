Освобождение Сенцова должно иметь высокую политическую цену для Путина - французский писатель

Российский лидер, по мнению Джонатана Литтеля, самым важным считает не показать свою слабость.

Для освобождения из незаконного заключения в российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова нужно увеличить "политическую цену" для президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил американо-французский писатель Джонатан Литтел в интервью с репортером Deutsche Welle, дочерью убитого российского политика Бориса Немцова - Жанной Немцовой.

"Это вопрос политической цены. Путин верит в то, что внутри России политическая цена освобождения Сенцова будет выше, чем политическая цена, которую он заплатит за ее пределами, позволив режиссеру умереть. Смысл всех наших инициатив заключается в том, чтобы сделать политическую цену смерти Сенцова выше. Но, очевидно, они еще не достигли такого уровня, чтобы освобождение режиссера имело ценность для Путина", - подчеркнул он.

По мнению писателя, французские инициативы, в частности, переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с Путиным ни к чему не привели.

"Теперь россияне говорят, что они ведут переговоры с украинцами. Никто не знает, правда это или очередной тактический трюк, чтобы выиграть время. Но, по моему мнению, для Путина важнее не показаться слабым и уступающим требованиям Запада. Они (россияне - прим. ред.) едут и просто публично отравляют "Новичком" Скрипаля в Англии. Если они могут сделать это, почему они должны беспокоиться о Сенцове - режиссере, который умирает в тюрьме", - добавил Литтел.

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Напомним, 25 августа 2015 года украинского режиссера Олега Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Ему инкриминировали в России подготовку к совершению террористических актов в Симферополе, Севастополе и Ялте. 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку. Единственным условием его прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ.