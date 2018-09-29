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МИД требует допустить к Сенцову украинского консула и врачей

18:23, 29 сентября 2018
Политика
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МИД Украины / фото REUTERS

Министерство иностранных дел требует допустить к незаконно осужденному в РФ украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который голодает с середины мая, украинского консула и врачей.

Об этом пресс-секретарь МИД Марьяна Беца сообщила в Twitter, комментируя обнародованное вчера фото украинца.

«Фото О.Сенцова. 139-й день. "Корректировка лечения" со стороны РФ известна. Требуем допуск укр. консула и врачей к Олегу», - написала она.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

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Он содержится в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. С 8 июня ему дают питательную смесь и проводят инфузионную терапию. Его состояние быстро ухудшается, тогда как российские тюремщики уверяют, что состояние здоровья Сенцова удовлетворительное.

28 сентября в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщили, что Сенцова вывезли из колонии в городскую больницу на дополнительное обследование и получения консультаций. Учитывая результаты проведенного обследования, Сенцову осуществили «коррекцию лечения», уверяли в пресс-службе. Также на сайте ведомства было размещено фото режиссера.

В тот же день уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что российская сторона утверждает, что состояние здоровья Сенцова стабильное, но официального заключения консилиума врачей не предоставляет.

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Теги: #МИД Украины#Сенцов в России#Олег Сенцов