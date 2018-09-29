"РФ оставит мины замедленного действия": российский журналист спрогнозировал судьбу Крыма

С полуострова уедет большое количество советских людей, которые так хотели вернуться в российский Советский Союз, полагает публицист.

Главный редактор независимого общественно-политического канала "Sotnik-TV", российский журналист, писатель, публицист Александр Сотник считает, что РФ при президенте Владимире Путине нельзя заставить открыть вопрос Крыма, но страна уйдет с полуострова и оставит там "мины замедленного действия".

Захват Крыма — это чисто путинское "достижение", это его "хотелка", рассказал литератор во время чата на "Главреде".

"... "Крымнаш", "крымская весна" — это путинский проект. И пока Путин у власти, о Крыме он ни с кем разговаривать не будет. Он вообще не будет разговаривать на эту тему", — отметил собеседник.

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По его словам, после Путина это будет очень сложный вопрос. "Я думаю, что из Крыма, в итоге, уедет большое количество советских людей, которые так хотели вернуться в российский Советский Союз. Им не останется ничего иного, кроме как уехать оттуда", — добавил Сотник.

"Не знаю, примет ли их Россия. Хотя у них же российские паспорта — наверное, Россия их примет. А вот Украина с российскими паспортами уже не примет. В общем, там будет очень сложный замес разного рода вопросов и проблем", — заявил журналист.

Публицист подчеркнул, что Россия все равно уйдет из Крыма.

"Но, уйдя оттуда, она оставит такую гору, такой массив проблем и "мин замедленного действия", что разгребать это придется очень долго. Ну, а о статусе Крыма после всех этих "русскомирских" приключений пусть думают и решают Украина и крымчане", — сказал писатель.