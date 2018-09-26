Порошенко призвал Генассамблею ООН отреагировать на растущую милитаризацию Крыма Россией

Глава государства заявил, что милитаризация России на оккупированном полуострове угрожает безопасности и стабильности всего Черноморского региона.

Президент Украины Петр Порошенко призвал Генеральную ассамблею Организации Объединенных Наций немедленно отреагировать на растущую милитаризацию в оккупированном Крыму, которую совершает Российская Федерация.

Об этом президент Украины заявил во время выступления на общих дебатах 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Прошло почти четыре года с того времени, как Россия осуществила попытку аннексии и оккупации Крыма и города Севастополь", - напомнил президент.

"Из-за российской оккупации Крым превратился в военную базу, которая угрожает безопасности и стабильности всего Черноморского региона", - заявил Порошенко.

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"Мы уверены, что растущая милитаризация Крыма заслуживает пристального внимания и немедленного реагирования со стороны Генеральной Ассамблеи. Агрессивная политика России вместе с дерзким использованием летального оружия усиливает угрозу", - подчеркнул глава государства.

"Именно поэтому во время этой сессии Украина рассчитывает на вашу активную поддержку соответствующей резолюции", - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины готовит новый проект резолюции для рассмотрения на Генеральной ассамблее по Крыму на конец года.

В новый проект резолюции по оккупированному Россией Крыму, которая будет вынесена в конце года на заседание Генеральной ассамблеи ООН, будет помимо прочего включен вопрос политических заключенных.

19 декабря 2017 года Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций одобрила обновленную резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)». За нее проголосовали 70 стран. Против были 26 стран, воздержались 76.