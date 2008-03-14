Дочь Ющенко не явилась на первое заседание своего совета
А жена очень удивлена "деталями" проекта
|Виталина Ющенко
"Когда начали делить области, получилась полная каша. Интересы отдельных людей учитываются, других направили непонятно куда", - негодует один из бизнесменов.
"Большинство богатых людей работают в южном и восточном регионах и они хотят работать именно в этих областях", - объяснил завотделом по делам семьи и молодежи секретариата президента Александр Кулик.
Например, Александру Фельдману, благотворительный фонд которого более 11 лет работает в Харьковской области, досталась Житомирщина – и ему срочно пришлось меняться со Львом Парцхаладзе, за которым был закреплен Харьков.
За Виктором Пинчуком изначально была закреплена Ривненская область, но после переговоров ему достались многодетные семьи в Днепропетровской области, а также во Львовской. "С Днепропетровской областью мы уже заключили меморандум и готовы предоставить помощь в размере 3,2 миллиона гривен. Со Львовом мы начнем работу в ближайшее время", - уточняют в пресс-службе Фонда Пинчука.
В офисе Сергея Таруты также удивлены списком, который обнародовал совет "Согрей любовью ребенка". "Изначально мы договаривались о Волынской области. Откуда там взялся Крым, непонятно", - сказал куратор проектов корпорации "ИСД" Василий Арбузов.
Ринат Ахметов же, по словам Кулика, был не переборчив: "Сказал, что готов закупить жилье на 15 миллионов гривен, и согласился на все предложенные регионы".
Организаторы предоставили возможность бизнесменам самим выбирать, каким именно образом помогать семьям, в которых более 10 детей, улучшать жилищные условия. Из вариантов – предоставить деньги области или же самим покупать квартиры семьям. Как пишет издание, бизнесмены преимущественно предпочитают второй вариант.
"15 миллионов гривен пойдут непосредственно многодетным семьям, а 620 тысяч гривен будут потрачены на сопровождение программы…", - рассказал директор благотворительного фонда "Развитие Украины" Ахметова Анатолий Заболотный.
В "ИСД" также сообщили, что они уже выезжали в Луцк, где составили "перечень того, в чем нуждаются семьи – всего 7 семей", а глава химического концерна "Стирол" Николай Янковский побывал в Волынской области.
Представитель Фонда Фельдмана Юлия Головлева сообщила, что Фонд предусмотрел 2 млн. грн., но, скорее всего, сумма будет увеличиваться. А совладельцу "РосУкрЭнерго" Дмитрию Фирташу досталось 120 семей в Тернопольской области – он ограничится финансовой помощью области, власти которой будут делить средства сами, конкретные суммы еще согласовываются.
В неофициальных беседах бизнесмены отмечают, что организация работы Совета "Согрей любовью ребенка" находится не на высоком уровне.
"Авторство идеи принадлежит Виктору Балоге, при этом проект не согласуется с тем, что делают другие участники президентской семьи в благотворительной сфере. "В частности, глава "Фонда 3000" Екатерина Ющенко была очень удивлена некоторыми деталями этого проекта. А руководитель Совета Виталина Ющенко даже не присутствовала на первом заседании", - говорит один из источников "Дела".
По его словам, организаторы даже не предусмотрели механизм, по которому бизнесмены могут передавать жилье семьям без уплаты налога. "Для этого приходится отдельно разрабатывать механизм с местными властями", - объясняет бизнесмен.