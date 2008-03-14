Дочь Ющенко не явилась на первое заседание своего совета

Некоторые из бизнесменов, входящие в благотворительный совет "Согрей любовью ребенка", возглавляемый дочерью президента Виталиной Ющенко, недовольны распределением их по регионам, пишет "Дело".

"Когда начали делить области, получилась полная каша. Интересы отдельных людей учитываются, других направили непонятно куда", - негодует один из бизнесменов.

"Большинство богатых людей работают в южном и восточном регионах и они хотят работать именно в этих областях", - объяснил завотделом по делам семьи и молодежи секретариата президента Александр Кулик.

Например, Александру Фельдману, благотворительный фонд которого более 11 лет работает в Харьковской области, досталась Житомирщина – и ему срочно пришлось меняться со Львом Парцхаладзе, за которым был закреплен Харьков.

За Виктором Пинчуком изначально была закреплена Ривненская область, но после переговоров ему достались многодетные семьи в Днепропетровской области, а также во Львовской. "С Днепропетровской областью мы уже заключили меморандум и готовы предоставить помощь в размере 3,2 миллиона гривен. Со Львовом мы начнем работу в ближайшее время", - уточняют в пресс-службе Фонда Пинчука.

В офисе Сергея Таруты также удивлены списком, который обнародовал совет "Согрей любовью ребенка". "Изначально мы договаривались о Волынской области. Откуда там взялся Крым, непонятно", - сказал куратор проектов корпорации "ИСД" Василий Арбузов.

Ринат Ахметов же, по словам Кулика, был не переборчив: "Сказал, что готов закупить жилье на 15 миллионов гривен, и согласился на все предложенные регионы".

Организаторы предоставили возможность бизнесменам самим выбирать, каким именно образом помогать семьям, в которых более 10 детей, улучшать жилищные условия. Из вариантов – предоставить деньги области или же самим покупать квартиры семьям. Как пишет издание, бизнесмены преимущественно предпочитают второй вариант.

"15 миллионов гривен пойдут непосредственно многодетным семьям, а 620 тысяч гривен будут потрачены на сопровождение программы…", - рассказал директор благотворительного фонда "Развитие Украины" Ахметова Анатолий Заболотный.

В "ИСД" также сообщили, что они уже выезжали в Луцк, где составили "перечень того, в чем нуждаются семьи – всего 7 семей", а глава химического концерна "Стирол" Николай Янковский побывал в Волынской области.

Представитель Фонда Фельдмана Юлия Головлева сообщила, что Фонд предусмотрел 2 млн. грн., но, скорее всего, сумма будет увеличиваться. А совладельцу "РосУкрЭнерго" Дмитрию Фирташу досталось 120 семей в Тернопольской области – он ограничится финансовой помощью области, власти которой будут делить средства сами, конкретные суммы еще согласовываются.

В неофициальных беседах бизнесмены отмечают, что организация работы Совета "Согрей любовью ребенка" находится не на высоком уровне.

"Авторство идеи принадлежит Виктору Балоге, при этом проект не согласуется с тем, что делают другие участники президентской семьи в благотворительной сфере. "В частности, глава "Фонда 3000" Екатерина Ющенко была очень удивлена некоторыми деталями этого проекта. А руководитель Совета Виталина Ющенко даже не присутствовала на первом заседании", - говорит один из источников "Дела".

По его словам, организаторы даже не предусмотрели механизм, по которому бизнесмены могут передавать жилье семьям без уплаты налога. "Для этого приходится отдельно разрабатывать механизм с местными властями", - объясняет бизнесмен.

Украинская правда