Дом Азарова в центре Киева находится под арестом - ГПУ

Об этом заявил старший помощник генерального прокурора Украины по особым поручениям Валерий Карпунцов, комментируя распространенную в некоторых СМИ информацию о намерениях Азарова и его семьи продать дом на Печерске.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, Карпунцов отметил, что продать этот дом Азарову «будет непросто, так как он находится под арестом».

В сообщении отмечается, что по состоянию на 29 декабря этого года следователями Главного следственного управления ГПУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича, Азарова и других по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Как отметил Карпунцов, 2 октября 2014 года по ходатайству следствия постановлениями Печерского районного суда Киева во время осуществления досудебного расследования наложены аресты на имущество подозреваемого Азарова, а именно: дом по ул. Зверинецкой в Киеве и квартиру, расположенную по ул. Владимирской в Киеве.

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Как сообщалось, ранее в СМИ появилась информация о том, что Азаров решил продать дом площадью 594 кв. м по ул. Зверинецкая, 1, в Печерском районе Киева, о чем якобы свидетельствует выданная им доверенность, оформленная у московского нотариуса 23 июня.