Эксперт описал "очень простой" способ выявления закарпатцев с венгерскими паспортами

Аналитик считает, что покончить с раздачей венгерских паспортов закарпатцам Украина сможет лишь тогда, когда станет более развитой страной, чем Венгрия.

Власть Украины имеет возможность вычислять владельцев двойного гражданства в момент пересечения ими границы.

Об этом рассказал аналитик "Украинского института будущего" Игар Тышкевич, комментируя скандал с раздачей паспортов жителям Закарпатья властями Венгрии, передает "Обозреватель".

"Проверять очень просто - выезд за границу по заграничному паспорту. Въезд в Шенгенскую зону - обязательна физическая отметка в паспорте, ставится штамп. Человек рано или поздно возвращается. Мы имеем отметку, что человек выехал с территории Украины, но нет в паспорте отметки, что человек въехал в другое государство", - пояснил эксперт.

"Соответственно, имеем два варианта. Первый - довольно большой штраф за незаконное пересечение государственной границы Украины. Второй - отлично, дядя, показывай паспорт!" - пояснил он.

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По словам Тышкевича, вопрос в сумме штрафов: "Если размер штрафа доходит хотя бы до 2 тыс. грн, если человек путешествует часто, то даже с точки зрения контрабандиста это просто не окупается".

При этом эксперт напомнил, что в украинском законодательстве официально за двойное гражданство нет никакого наказания.

"Но если такой человек занимает какую-либо официальную должность... мы уже имеем конфликт интересов. Какой стране он будет верен? Можно зафиксировать в законе, что люди с двойным гражданством не имеют права распоряжаться государственными средствами, не имеют права занимать выборные должности", - предложил он.

В то же время, Тышкевич считает, что покончить с раздачей венгерских паспортов закарпатцам Украина сможет лишь тогда, когда станет более развитой страной, чем Венгрия.

"Значительное число людей получило венгерский паспорт просто из экономических соображений. Например, украинцы в Польше почему-то не очень охотно получают украинские паспорта. Хотя они говорят, что они этнические украинцы, они поляки по паспорту, потому что Польша более развита, там больше свобод" , - констатировал эксперт.