Украинцы назвали фаворитов среди политсил: партия Зеленского на втором месте парламентского рейтинга - опрос

В партийном рейтинге лидером является Батькивщина, которую готовы поддержать 14% всех опрошенных, на втором месте - партия Зеленского.

Украинцы назвали своих фаворитов среди политических сил на предстоящих выборах.

Данные приводит социологическая группа "Рейтинг" по результатам опроса "Мониторинг электоральных настроений украинцев".

В партийном рейтинге лидером является Батькивщина, которую готовы поддержать 14% всех опрошенных. 8,2% могли бы проголосовать за партию Слуга народа, 6,4% – за партию За жизнь, 6,2% – Гражданскую позицию, 5,9% – за БПП Солидарность, 5,8% – за Оппозиционный блок, 4,6% – Радикальную партию, 3,4% – "Самопомощь", 2,7% – за ВО Свободу. Рейтинг остальных партий – ниже 2%. Тех, кто не определился со своими симпатиями – 17,1%. Не намерены принимать участие в парламентских выборах – 14,4%.

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"Поддержка Батькивщины является относительно равномерной во всех макрорегионах, при этом у Центра ее популярность высокая. Партии За жизнь и Оппозиционный блок имеют самые высокие показатели в юго-восточных регионах. Гражданская позиция – на Западе и в Центре, Слуга народа – в Центре и на Юге. БПП Солидарность, Самопомощь и Свобода – на Западе", - говорится в сообщении.

Исследование проведено с 10 по 18 сентября 2018 г.

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Ранее стало известно, что лидером электоральных симпатий в президентском рейтинге, согласно результатам опроса, является Юлия Тимошенко. За нее готовы отдать свои голоса 13,2% всех опрошенных. На втором месте - Владимир Зеленский, за него готовы проголосовать 7,8%.