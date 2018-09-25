Зеленский вырвался на второе место в президентском рейтинге - опрос (видео)

За Зеленского, как свидетельствуют результаты опроса, на президентских выборах готовы проголосовать 7,8%.

Лидером электоральных симпатий в президентском рейтинге, согласно результатам опроса, является Юлия Тимошенко. За нее готовы отдать свои голоса 13,2% всех опрошенных. На втором месте - Владимир Зеленский, за него готовы проголосовать 7,8%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Мониторинг электоральных настроений украинцев", проведенного Социологической группой "Рейтинг" с 10 по 18 сентября 2018 года.

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Вслед за ними идет Петр Порошенко с 6,8%, Анатолий Гриценко – 6,6%, Юрий Бойко – 5,7%, Вадим Рабинович – 5,4%, Олег Ляшко – 5,2%, Святослав Вакарчук – 5,0%.

Рейтинг других кандидатов – менее 2,5%. Не определились с выбором – 17,0%, не хотят принимать участия в голосовании – 12,6%.

Отмечается, что поддержка Тимошенко является более-менее равномерной во всех макрорегионах с акцентом на Центр. Зеленского больше поддерживают в Центре и на Юге, Порошенко и Гриценко – на Западе. Бойко и Рабинович традиционно имеют лучшие показатели в юго-восточных регионах.

Рейтинг так называемого "второго выбора" показывает, что теоретически Гриценко, Тимошенко и Зеленского могли бы еще поддержать 5% опрошенных при условии, если их основной фаворит избирателей не будет принимать участия в выборах.

Вакарчука при таких условиях могли бы поддержать еще 4,4% избирателей, Рабиновича – 3,8%, Садового – 3,4%, Ляшко – 2,8%, Наливайченко – 2,2%, Шевченко – 2,2%.

Исследование проведено с 10 по 18 сентября 2018 года.

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Ранее опрос, проведенный тремя исследовательскими центрами - КМИС, Центра Разумкова и СОЦИС, - свидетельствовал, что Владимир Зеленский (6,7%) и Святослав Вакарчук (6,5%) оказались на третьем и четвертом месте в рейтинге кандидатов на пост президента.