Катер РФ осуществил провокацию во время захода украинских кораблей в порт Мариуполя (фоторепортаж)

В пресс-центре командования Военно-морских сил заявили, что не совершали никаких оплат российской стороне за лоцманские услуги во время следования кораблей через Керченский пролив.

Украинские военные корабли «Донбасс» и «Корец», которые успешно зашли через Керченский пролив в Азовское море, дошли до Мариуполя, несмотря на провокации Российской Федерации.

Об этом пресс-центр Командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщает в Facebook.

"Сегодня, 25 сентября, в 09.35 заходом морского буксира «Корец» завершился переход группы судов Военно-Морских Сил ВС Украины в порт Мариуполь. Следует отметить, что РФ и на этот раз не удержалась от провокаций и фейков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинским военным удалось пресечь провокации.

«Вблизи рейда Мариуполя в районе якорной стоянки была попытка провокации со стороны российского пограничного катера типа «Мангуст», который недавно уже создавал подобные действия, опасно маневрируя рядом с украинским катером Морской охраны. Пограничный катер РФ на большой скорости пытался сблизиться с нашими кораблями, но решительными активными действиями экипажей малых бронированных артиллерийских катеров «Лубны» и «Кременчуг» он был остановлен и не допущен к месту стоянки поисково-спасательного судна «Донбасс» и морского буксира «Корец», - говорится в сообщении.

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Также в пресс-центре командования ВМС опровергли сообщения некоторых СМИ о якобы оплате лоцманских услуг стране-агрессору.

«Никаких оплат лоцманских услуг при следовании через Керченский пролив не проводилось», - отметили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября поисково-спасательное судно «Донбасс» и морской буксир «Корец» отправились с походом с Западной военно-морской базы ВМС Украины из Одессы в Бердянск, где станут основой новосозданной военно-морской базы украинского флота на Азовском море.

Из порта Бердянск им навстречу для гарантирования безопасности вышли малые бронированные артиллерийские катера «Кременчуг» и «Лубны».

24 сентября в пресс-центре командования ВМС сообщили, что переход к Керченскому проливу и через него «проходил в сложной обстановке».

В частности, российские самолеты неоднократно совершали облет, в том числе на предельно низких высотах, кораблей ВМС, вошедших в Азовское море. В Черном море корабли украинских ВМС непосредственно сопровождались разведывательным кораблем Черноморского флота РФ «Приазовье» и пограничными сторожевыми кораблями РФ «Аметист» и «Дон». В Керченском проливе для непосредственного сопровождения было задействовано более 10 кораблей и катеров ФСБ и Черноморского флота. Силы страны-агрессора создали ряд опасных инцидентов.