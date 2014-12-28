МВФ не предоставил ни одного официального требования к бюджету - Луценко

Об этом заявил председатель фракции БПП в парламенте Юрий Луценко во время брифинга.

"МВФ не предоставил нам ни одного официального требования, и все документы, внесенные в Верховную раду, не предусматривают никаких консультаций ни с одной из международных организаций", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

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