МВФ не предоставил ни одного официального требования к бюджету - Луценко

21:11, 28 декабря 2014
Политика
2

Международный валютный фонд не выдвигал условий к формированию украинского бюджета.

Луценко: МВФ ничего не требовал

Об этом заявил председатель фракции БПП в парламенте Юрий Луценко во время брифинга.

"МВФ не предоставил нам ни одного официального требования, и все документы, внесенные в Верховную раду, не предусматривают никаких консультаций ни с одной из международных организаций", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Читайте такжеИмпортные пошлины на российские товары введут сразу после принятия закона - ЛуценкоПеред этим он спрогнозировал положительное голосование сегодня за проекты законов, необходимые для принятия бюджета-2015.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter