МВФ не предоставил ни одного официального требования к бюджету - Луценко
21:11, 28 декабря 2014Политика
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Международный валютный фонд не выдвигал условий к формированию украинского бюджета.
Луценко: МВФ ничего не требовал / Фото УНИАН
Об этом заявил председатель фракции БПП в парламенте Юрий Луценко во время брифинга.
"МВФ не предоставил нам ни одного официального требования, и все документы, внесенные в Верховную раду, не предусматривают никаких консультаций ни с одной из международных организаций", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.
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