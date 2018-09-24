Венгрия пригрозила выслать украинского консула в ответ на шаги Киева

Глава МИД Венгрии отметил, что события прошлой недели "зашли слишком далеко" и переступили все "писаные и неписаные правила международного права и дипломатии".

Будапешт обещает аналогичные меры, если Киев решится выслать венгерского консула в Берегово.

Об этом заявил в воскресенье перед отлетом на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на венгерское издание Origo.

"Если украинская сторона вышлет консула Венгрии, это не останется без пропорционального ответа с венгерской стороны, но есть надежда, что этого можно избежать", - отметил Сийярто журналистам.

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Министр подтвердил, что встретится с украинским коллегой Климкиным в Нью-Йорке, добавив, что в последнее время в Украине усилились антивенгерские настроения. Он связывает это с подготовкой к проведению в Украине президентских и парламентских выборов.

Сийярто отметил, что события прошлой недели "зашли слишком далеко" и переступили все "писаные и неписаные правила международного права и дипломатии", поскольку украинские спецслужбы "провели спецоперацию в консульстве Венгрии, которая является членом НАТО".

"Двойное гражданство распространено в Европе, и если Украина действительно хочет двигаться в сторону ЕС, она не может ставить под сомнение такой ​​институт", - отметил он.

Сийярто добавил, что Венгрия и в дальнейшем будет прибегать к шагам, которые замедлять движение Украины в сторону ЕС и НАТО.

Как сообщал УНИАН, в сети появилось видео, на котором украинцам раздают паспорта Венгрии с просьбой не сообщать об этом властям.

"Клянусь, что считаю Венгрию своей родиной. Буду верным гражданином, защищать и служить Венгрии. Да поможет мне Бог", - повторяют текст присяги якобы украинцы на фоне венгерского флага. Затем они получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

После этой процедуры, как можно увидеть на видео, якобы украинцев угощают бокалом шампанского в честь получения венгерского гражданства.

Ранее венгерскому дипломату вручили ноту с требованием предоставить официальные разъяснения в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного по Закарпатью.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркнул, что Украина неоднократно предупреждала Венгрию и отреагирует на выдачу венгерских паспортов гражданам Украины в Закарпатской области.