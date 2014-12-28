Парубий: заседание парламента возобновится в 19.00

Об этом сообщил первый вице-спикер парламента Андрей Парубий.

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Как передает корреспондент УНИАН, зайдя в сессионный зал, он объявил депутатам, что заседание экспертной группы подходит к концу.

Андрей Парубий сказал, что участники совещания попросили еще на полчаса задержать начало работы парламента, то есть до 19.00.

Ранее сообщалось, что перерыв в заседании должен был закончиться в 18.00.