Парубий: заседание парламента возобновится в 19.00
18:50, 28 декабря 2014Политика
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Возобновление заседания Верховной Рады намечено на 19.00
Заседание рады должно возобновиться в 19.00 \ Фото УНИАН
Об этом сообщил первый вице-спикер парламента Андрей Парубий.
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Как передает корреспондент УНИАН, зайдя в сессионный зал, он объявил депутатам, что заседание экспертной группы подходит к концу.
Андрей Парубий сказал, что участники совещания попросили еще на полчаса задержать начало работы парламента, то есть до 19.00.
Ранее сообщалось, что перерыв в заседании должен был закончиться в 18.00.
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