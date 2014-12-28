29 декабря Порошенко проведет пресс-конференцию

09:26, 28 декабря 2014
Политика
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Мероприятие будут транслировать в прямом эфире.

Фото УНІАН

В понедельник, 29 декабря, в 14:00 состоится пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента Украины.

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Пресс-конференция пройдет в Художественном Арсенале и будет транслироваться в прямом эфире Национальной телекомпании Украины.

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