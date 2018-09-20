Порошенко: на Западе немало желающих "заглянуть Путину в душу или еще я там не знаю, куда"

Президент отметил, что первая реакция Запада на оккупацию Крыма оказалась "удивительно вялой и беззубой".

Президент Украины Петр Порошенко сетует, что на Западе есть немало желающих "заглянуть Путину в душу или еще я там не знаю, куда".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая в Верховной Раде Украины с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

Порошенко выразил мнение, что "российская агрессия застала Запад врасплох", и добавил, что "первая реакция на оккупацию Крыма оказалась на удивление вялой и беззубой".

"Но даже теперь, после тысяч причиненных Россией жертв на Донбассе, после трагедии МН-17, после Сирии, после Солсбери, на Западе немало желающих заглянуть Путину в душу или еще я там не знаю, куда", - сказал он.

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Президент добавил, что ему интересно, что там хотят увидеть, ведь "все же и так у всех на глазах: Россия поддерживает правые и левопопулистские движения, раздувает евроскептицизм, вмешивается в выборы по всему миру, вмешивается в референдумы, как это было в Нидерландах".

"Таким образом Кремль продвигает свои альтернативные повестки дня, свои альтернативные ценности, надеясь на то, что Западу все сложнее будет держать единую позицию в отношении Москвы", - сказал Порошенко.

В то же время он подчеркнул, что "глубоко ошибается тот, кто думает, будто российская агрессия автоматически обеспечивает нам автоматическую поддержку Запада".

"Это не так. И за поддержку надо ежедневно бороться", - подытожил президент Украины.