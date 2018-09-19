Комитет рекомендует Раде рассмотреть проект об усилении контроля прилегающей зоны

Закон позволит установить специальный режим в 24-мильной зоне.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны единогласно поддержал проект закона «О прилегающей зоне».

Об этом заявила народный депутат фракции партии «Блок Петра Порошенко», председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз на своей странице в Facebook.

"Он позволяет использовать право, которое имеет наше государство согласно международной Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, и установить специальный режим в 24-мильной зоне (внешняя граница полосы зеленого цвета на схеме)", - пишет народный депутат.

По ее словам, это значительно увеличит возможности наших ВМС и морской охраны в борьбе с контрабандой и незаконными операциями, которые осуществляют корабли с заходом в закрытые порты аннексированного Крыма. Кроме того, установление прилегающей зоны позволит ликвидировать «отстойник» кораблей, задействованных в контрабандных операциях на юг от Одессы, которые пользуются тем, что законодательство Украины ограничивает ВМС и морскую охрану проверять корабли на расстоянии, больше 12 морских миль от береговой линии, пишет Фриз.

"Законопроект является третьей попыткой регламентировать вопросы прилегающей зоны за годы независимости. Предыдущие попытки натыкались на сопротивление пророссийских агентов влияния, которые под разными предлогами блокировали его принятие. Нынешний законопроект был разработан рабочей группой в составе представителей МИД, ГНСУ, Министерства обороны, Министерства юстиции, Министерства инфраструктуры, Прокуратуры АРК и Министерства культуры ", - отмечает народный депутат.