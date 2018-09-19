На Закарпатье постоянно скрыто выдаются венгерские паспорта - Климкин

В МИД заявляют, что видео с фиксацией выдачи венгерских паспортов является аутентичным, хотя будет проведена проверка.

Министерству иностранных дел Украины известно, что на Закарпатье постоянно скрыто выдаются венгерские паспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Павел Климкин.

Он отметил, что в этом месяце во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке будет встречаться с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. "Это было заранее договорено", - подчеркнул Климкин.

"Мы будем обсуждать и новое название их уполномоченного (уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна - УНИАН), поскольку с таким названием вообще им нечего делать (на Закарпатье)", - отметил глава украинской дипломатии.

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"Второе, мы знаем, что всегда есть случаи скрытой выдачи паспортов. Мы сейчас проверяем подлинность этого видео. Конечно, ...должны сделать это как серьезные люди, но исходим из того, что оно является аутентичным", - подчеркнул Климкин.

"Я его покажу Сийярто, скажу, что консулу нечего делать (на Закарпатье), пусть выдает венгерские паспорта венгерским гражданам лучше в Будапеште", - сообщил министр и добавил, что повестка дня встречи с главой МИД Венгрии "будет довольно напряженной".

Как сообщал УНИАН, в сети появилось видео, на котором украинцам раздают паспорта Венгрии с просьбой не сообщать об этом властям.

"Клянусь, что считаю Венгрию своей родиной. Буду верным гражданином, буду защищать и служить Венгрии. Да поможет мне Бог", - повторяют текст присяги якобы украинцы на фоне венгерского флага.

Затем они получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

После этой процедуры, как можно увидеть на видео, якобы украинцев угощают бокалом шампанского в честь получения венгерского гражданства.

Ранее венгерскому дипломату вручили ноту с требованием предоставить официальные разъяснения в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного по Закарпатью.