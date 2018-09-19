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В четверг программа "Гроші" расскажет о том, как брат Ани Лорак зарабатывает на украинской армии (видео)

16:36, 19 сентября 2018
Политика
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Зажигательные песни в России и тайный бизнес в Украине. Как родной брат скандальной певицы Ани Лорак зарабатывает на благотворительной помощи армии? Не пропустите эксклюзивное расследование в программе "Гроші" в этот четверг в 21:30 на 1+1.

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Напомним, опальная Ани Лорак активно гастролирует и живет в России. Сбежавшая в Москву украинская певица внезапно вспомнила о родине, написав на своей странице в Instagram о родном городе - Киеве.

Ранее у Ани Лорак прошел концерт в Сочи.

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Теги: #Ани Лорак в России#Ани Лорак#украинская армия#Ани Лорак в Украине