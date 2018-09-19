Комиссар ЕС призвала Россию немедленно освободить Сенцова

Комиссар также призвала Москву допустить представителей украинских властей к Олегу Сенцову, пока он не освобожден.

Комиссар ЕС по вопросам юстиции Вера Юрова обратилась к российскому министру юстиции Александру Коновалову с призывом незамедлительно освободить украинского режиссера Олега Сенцова, продолжающего голодовку в российской колонии.

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"Я прошу вас пересмотреть это дело из гуманитарных соображений и с учетом международных обязательств России в вопросах прав человека", - говорится в письме чешского политика, выдержки из которого опубликованы порталом Politico, передает DW.com.

Одновременно Юрова призвала Москву допустить к Сенцову, пока он не освобожден, представителей украинских властей, включая омбудсмена. Кроме того, к режиссеру необходимо пропустить независимую команду врачей, которые должны убедиться в адекватном к нему отношении в соответствии с рекомендациями Европейского суда по правам человека, считает еврокомиссар.