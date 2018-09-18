Верховная Рада выдвинула кандидатуру Сенцова на Нобелевскую премию мира (видео)

Кандидатура Олега Сенцова предлагается с учетом его мужественного поведения и готовности пожертвовать своей жизнью ради свободы других.

Верховная Рада Украины обратилась в Норвежский Нобелевский комитет по поводу выдвижения кандидатуры незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление, одобренное постановлением (№9040), поддержали 245 народных депутатов из 348, зарегистрированных в сессионном зале.

В заявлении отмечается, что учитывая мужественное поведение Сенцова, которого незаконно удерживают в Российской Федерации в течение 4 лет за проявление героического ненасильственного протеста против оккупации Россией Автономной Республики Крым, города Севастополь и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, за отстаивание прав человека, за готовность пожертвовать своей жизнью ради свободы других, Верховная Рада Украины выдвигает кандидатуру Сенцова на получение Нобелевской премии мира.

Парламент напоминает, что Сенцов был незаконно арестован ФСБ РФ 10 мая 2014 года. 25 августа 2015 года его приговорили к 20 годам заключения. При этом обвинительный приговор основывался на показаниях двух задержанных свидетелей - один из них признал, что все показания давал под физическими и моральными пытками со стороны сотрудников ФСБ. Также о пытках со стороны следственных органов заявлял и сам Сенцов.

Международное сообщество, отметили в ВР, через многочисленные решения и резолюции международных организаций и парламентских ассамблей, в том числе Европейского парламента, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентской ассамблеи НАТО, выступило с осуждением нарушений Россией прав человека, политически и национально мотивированных преследований и призвала к немедленному освобождению всех незаконно заключенных государством-оккупантом человек.

Кроме того, свою поддержку Сенцову выразили большинство национальных киноакадемий мира, а также общественные деятели, политики, режиссеры, актеры, продюсеры, литераторы, журналисты и тому подобное.

Читайте такжеСенцов потерял надежду на возвращение в Киев и написал завещание на творчество в случае смерти

"Сейчас Сенцов, гражданин Украины, незаконно удерживается на территории Российской Федерации по сфабрикованному делу. В течение всего срока содержания под стражей Олег Сенцов показывает пример героического мужества и ненасильственного сопротивления против государства-оккупанта", - говорится в заявлении.

Депутаты напомнили, что 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку в знак протеста против безнравственной и противоправной политики РФ, которая противоречит как международному праву, так и общечеловеческим ценностям.

Основное требование голодовки - отпустить всех граждан Украины, которые незаконно удерживаются Российской Федерацией по ложным и политически мотивированным обвинениям, а также всех незаконно заключенных и незаконно удерживаемых граждан Украины на временно оккупированных территориях АР Крым, Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей и на территории Российской Федерации.

В заявлении перечисляются имена незаконно удерживаемых Россией граждан Украины.

«Исходя из того, что Олег Сенцов в течение всего периода незаконного содержания под стражей, рискуя собственной жизнью, демонстрирует пример мужественного ненасильственного сопротивления в борьбе за базовые права и свободы человека, Верховная Рада Украины выдвигает кандидатуру Олега Сенцова на соискание Нобелевской премии Мира», - говорится в заявлении.

Постановление вступает в силу со дня его принятия. Документом председателю ВР поручается безотлагательно направить текст обращения в Норвежский Нобелевский комитет.

Ранее сообщалось, что Европейская народная партия номинировала кандидатуру незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова на получение премии Европейского парламента "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова.