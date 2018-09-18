ВР намерена вернуть следователям право без суда назначать экспертизы по уголовным производствам

Законопроектом предусматривается, что экспертиза проводится по обращению стороны уголовного производства или по поручению следственного судьи или суда, если для выяснения обстоятельств, имеющих значение для уголовного производства, необходимы специальные знания.

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления гарантий независимости судебного эксперта и надлежащего обеспечения осуществления судебно-экспертной деятельности» (№8336).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 246 народных депутатов Украины.

На заседании ВР народный депутат от «Народного фронта» Антон Геращенко отметил, что после принятия парламентом поправок к процессуальным кодексам сейчас «каждая экспертиза проводится через постановление следователя, согласованное с прокурором и утвержденное еще и судом».

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По его словам, это приводит к тому, что из-за этой усложненной процедуры люди не могут похоронить родных. Геращенко отметил, что такие же проблемы возникают с захоронением людей, погибших на фронте.

Законопроектом предусматривается, что экспертиза проводится по обращению стороны уголовного производства или по поручению следственного судьи или суда, если для выяснения обстоятельств, имеющих значение для уголовного производства, необходимы специальные знания.

Проектом закона предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Украины, предусмотрев уголовную ответственность за вмешательство в деятельность судебного эксперта с целью помешать осуществлению им судебно-экспертной деятельности, а также ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества, принадлежащего судебному эксперту.

Также вносятся изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которыми предусмотрена возможность осуществлять допрос эксперта только на стадии судебного разбирательства, а также введя возможность для следователя, прокурора получать письменные разъяснения заключения эксперта.

Другими изменениями в УПК сторонам уголовного производства предоставляется право самостоятельно привлекать экспертов (в том числе на договорных условиях), за исключением обязанности стороны обвинения обращаться с ходатайством о проведении экспертизы к следственному судье в случае необходимости проведения почерковедческой экспертизы, лингвистической экспертизы речи, экспертизы видео-, звукозаписи, экономической экспертизы, товароведческой экспертизы (если стоимость объекта товароведческой экспертизы в 200 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц), психиатрической экспертизы.

Также проектом закона вносятся изменения в закон «О судебной экспертизе», которыми предусмотрено введение Единого государственного реестра судебных экспертиз и экспертных исследований.

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В пояснительной записке к законопроекту напоминается, что 15 марта 2018 года вступили в силу изменения в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты по изменению оснований для проведения экспертизы, а также относительно порядка привлечения экспертов. Согласно этим изменениям, был введен повсеместный судебный контроль при назначении экспертиз по уголовному производству.

Ранее УНИАН сообщал, что Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию обеспечения соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования» (№ 8490).

Закон направлен на обеспечение неукоснительного соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами во время досудебного расследования и усиление ответственности правоохранителей за ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей во время досудебного расследования.