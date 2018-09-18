Следователей и прокуроров обязали выплачивать компенсации за неправомерные действия во время расследований

Закон направлен на обеспечение неукоснительного соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами во время досудебного расследования и усиление ответственности правоохранителей за ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей во время досудебного расследования.

Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию обеспечения соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования» (№ 8490).

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовал 321 народный депутат.

В пояснительной записке сказано, что проект закона направлен на обеспечение неукоснительного соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами во время досудебного расследования и усиление ответственности должностных лиц правоохранительных органов за ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей во время досудебного расследования.

На заседании парламента председатель Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин отметил, что впервые в законодательстве Украины предусмотрено, что государство может компенсировать ущерб потерпевшему с помощью «обратного требования» к виновным лицам.

По его словам, «такого в истории украинского правосудия не было», но эта норма действует в развитых европейских демократических государствах.

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По словам Кожемякина, если следователь или прокурор во время проведения следственных действий ведут себя в отношении лица незаконно, то, когда суд вынесет решение о компенсации ему ущерба, то платить будет не государство, а именно следователь или прокурор будут выплачивать такие деньги.

В законе говорится, что государство, возместив ущерб, причиненный следователем, прокурором, применяет право обратного требования к этим лицам в случае установления в их действиях состава уголовного преступления по обвинительному приговору суда, вступившего в законную силу, или дисциплинарного проступка, независимо от истечения сроков применения и действия дисциплинарного взыскания.

В свою очередь министр юстиции Павел Петренко отметил, что данным законом предусмотрено, что предприниматель может подать в суд жалобу, если следователь повторно возбудил уголовное дело по такой же фабуле, а также обжаловать неправомерное бездействие следственного органа, если дело рассматривается «более одного года или более 18 месяцев и безосновательно не закрывается».

По его словам, законом «создается дополнительный инструмент для защиты человека от незаконного уголовного преследования - дается возможность привлечь конкретного «оборотня в погонах» к ответственности, персональной имущественной ответственности за ущерб, который он причинил лицу».

Петренко отметил, что данным законом правительство продолжает создавать законодательную базу по защите предпринимателей, начатую с закона об обязательной видеофиксации во время проведения обысков, который называют «маски-шоу стоп».

Также законом внесены изменения в статьи 220, 284, 303, 309 Уголовного процессуального кодекса в части предоставления права участникам уголовного производства заявлять ходатайства следователю, прокурору о закрытии уголовного производства, если существует не отмененное постановление следователя, прокурора о прекращении уголовного производства в случае установления отсутствия события уголовного преступления, отсутствия в деянии состава уголовного преступления.

Кроме того, участники уголовного судопроизводства смогут подавать ходатайство о закрытии уголовного производства, которое следователь, прокурор будет обязан рассмотреть в срок не более трех дней с момента подачи и удовлетворить при наличии соответствующих оснований, а в случае отказа - обжаловать такое решение в суде.

Изменениями в статью 284 УПК предусмотрена возможность другого лица, права или законные интересы которого ограничиваются во время досудебного расследования, обратиться к следственному судье с ходатайством о закрытии уголовного производства, если истекли сроки, установленные для проведения досудебного расследования с момента внесения сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований ко дню сообщения лицу о подозрении.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что такие изменения позволят предотвратить случаи безосновательного продления сроков досудебного расследования по уголовному производству, в котором ни одному лицу не сообщено о подозрении, что приводит к нанесению ущерба лицам, которые не являются подозреваемыми, но в отношении которых фактически проводятся процессуальные действия.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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