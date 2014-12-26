Рада включила Савченко в состав делегации в ПАСЕ

Верховная Рада обратилась к международным организациям и межпарламентским ассамблеям по поводу освобождения Надежды Савченко.

Соответствующее решение депутаты приняли в четверг, 25 декабря, 321 голосом, пишет Украинская правда. Читайте такжеПод Генпрокуратурой в центре Москвы развернули баннер "Савченко - заложница кремлевской хунты" (фото, видео) Также в тексте постановления содержится пункт о включении Савченко в состав постоянной делегации Украины в ПАСЕ. Обращение содержит фамилии других пленных украинцев, находящихся в российских тюрьмах.

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