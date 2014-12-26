Рада включила Савченко в состав делегации в ПАСЕ
01:53, 26 декабря 2014Политика
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Верховная Рада обратилась к международным организациям и межпарламентским ассамблеям по поводу освобождения Надежды Савченко.
REUTERS
Соответствующее решение депутаты приняли в четверг, 25 декабря, 321 голосом, пишет Украинская правда.
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Также в тексте постановления содержится пункт о включении Савченко в состав постоянной делегации Украины в ПАСЕ.
Обращение содержит фамилии других пленных украинцев, находящихся в российских тюрьмах.
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