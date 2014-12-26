Миссию ОБСЕ в Донбассе увеличат до 500 человек - АП

Об этом сообщается на сайте украинского президента.

Собеседники обсудили результаты последнего заседания трехсторонней контактной группы в Минске. Они согласились, что не должно быть промедлений в выполнении всеми сторонами положений минского протокола от 5 сентября и минского меморандума от 19 сентября.

"Валерий Чалый отметил, что необходимо как можно быстрее отвести военную технику и выйти на линию разграничения, координаты которой закреплены в меморандуме", - говорится в сообщении.

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В свою очередь Апакан сообщил о намерении увеличить численность миссии ОБСЕ на Украине до 500 человек в ближайшие месяцы. Это позволит существенно усилить ее эффективность, в том числе для мирного урегулирования ситуации в Донбассе.

Чалый и Апакан также выразили надежду, что переговоры, которые проходят в Минске, помогут освободить заложников, а также обеспечить доставку гуманитарного груза для жителей Донбасса.