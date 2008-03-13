Яценюк: вопрос о НАТО встанет перед Украиной через 5-10 лет

Вопрос членства Украины в НАТО не стоит на повестке дня ни в Украине, ни в НАТО. Об этом заявил сегодня в интервью "5-му каналу" председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

Он также подчеркнул, что Целевой план действий относительно членства в НАТО подписывается в Украине уже на протяжении 15 лет, однако вопрос членства будет зависеть от решения Альянса. "Формально и юридически я просил бы, чтобы мы закрыли вопрос относительно членства или не членства (в НАТО)", - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По мнению председателя парламента, "мы предприняли правильный шаг относительно проведения референдума о членстве в НАТО… Украинцы смогут определиться относительно членства в НАТО, вопрос – когда это будет".

А.ЯЦЕНЮК также отметил, что вопрос о членстве в НАТО встанет перед Украиной через 5-10 лет. По его мнению, это время Украине необходимо для того, чтобы провести реформы.