Рада выполнила решение ЕСПЧ и вернула Волкова в Верховный суд

Верховная Рада Украины приняла постановление «О выполнении решения Европейского суда по правам человека по делу «Александр Волков против Украины» (в отношении судьи Верховного суда Украины Волкова Александра Федоровича)».

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий документ (№1352) проголосовали 257 из 358 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Этим постановлением признано утратившим силу постановление Верховной Рады «Об увольнении судей» от 17 июня 2010 года № 2352-VI в части освобождения от должности судьи Верховного суда Украины Волкова.

В пояснительной записке к сегодняшнему постановления сказано, что 9 января 2013 года Европейским судом по правам человека было принято решение по делу № 21722/11 «Александр Волков против Украины». Указанное решение Европейского суда по правам человека получило статус окончательного 27 мая 2013 года. «В указанном решении Европейский суд установил, что Верховной Радой Украины 17 июня 2010 года был освобожден Волков от должности судьи Верховного суда Украины с нарушением со стороны государства требований Конвенции, в частности, нарушение требований пункта 1 статьи 6 и статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод», - говорится в записке. При этом в пункте 9 резолютивной части этого решения указано, что Украина обязана обеспечить скорейшее восстановление Волкова в должности судьи Верховного Суда Украины в максимально сжатые сроки.