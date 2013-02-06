Украинский правозащитный альянс обратился в ЕСПЧ по делу судьи Волкова

Ассоциация «Украинский правозащитный альянс» подала в Европейский суд по правам человека ходатайство о передаче дела «Александр Волков против Украины» в Большую палату ЕСПЧ в связи с некорректностью решения по этому делу, вынесенного 9 января 2013 года.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии президента УПА Сергея Демченко.

По словам Демченко, юристы Ассоциации считают недопустимым применение Европейской конвенции по правам человека к субъекту властных полномочий, которым являлся экс-судья Верховного Суда Украины Александр Волков.

«Европейская конвенция по правам человека служит для защиты человека от государства, и ее применение к чиновнику – субъекту публичного права - является некорректным, поскольку переворачивает с ног на голову всю систему отношений гражданина и государства. С таким же успехом ЕСПЧ мог бы разрешить Волкову осуществлять правосудие дома, на кухне, на основании Конвенции по правам человека. Или, например, по такой же логике, защищая свои трудовые права, бывший президент Леонид Кучма мог бы обратиться в Европейский суд с жалобой на оранжевую революцию и третий тур президентских выборов 2004 года, которые помешали ему исполнять свои трудовые обязанности. И на основании Конвенции суд постановил бы возобновить его на должности президента и доработать недостающие четыре месяца», - заявил Демченко.

Правозащитник также отметил, что решение ЕСПЧ суда нарушает право граждан Украины на справедливый суд, предусмотренное той же Конвенцией по правам человека.

«Высшим советом юстиции и судебными инстанциями Украины установлено, что судья Волков, грубо нарушая закон, способствовал рейдерскому захвату предприятия «Минералинвест», на основании чего он и был уволен с должности судьи Верховного Суда за нарушение присяги. Европейский суд также не опроверг его причастности к рейдерству, но постановил вернуть его на занимаемую ранее должность в наивысшем органе судебной власти Украины. Очевидно, такое решение ущемляет право человека на справедливый суд и несет опасность для граждан Украины, поскольку правосудие будет осуществлять судья-рейдер», - подчеркнул Демченко.

По мнению президента Украинского правозащитного альянса, еще одна юридическая несуразность решения ЕСПЧ по делу Волкова состоит в том, что Европейский Суд попытался изменить Конституцию Украины в части формирования Высшего совета юстиции.

«В своем решении ЕСПЧ высказывает свое недовольство формированием Высшего совета юстиции Украины. При всем глубоком уважении, с которым мы относимся к Европейскому суду по правам человека, мы не совсем воспринимаем ЕСПЧ как инстанцию, которая может проводить ревизию Конституции Украины и требовать ее изменения в порядке, не предусмотренном законодательством Украины», - подытожил правозащитник.

Как сообщал УНИАН, 9 января ЕСПЧ обязал Украину выплатить бывшему судье Верховного Суда Александру Волкову 18 тыс. евро за моральный ущерб и компенсацию расходов, а также восстановить его в должности. Европейский суд постановил, что судебные разбирательства, которые привели к увольнению Волкова, были несправедливыми.