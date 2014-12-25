Депутаты одобрили постановление об увольнении 109 судей
16:37, 25 декабря 2014Политика
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Верховная Рада Украины приняла постановление об увольнении судей.
За документ проголосовали 252 народных депутата / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, за этот документ (№1624) проголосовали 252 народных депутата из 325, зарегистрированных в сессионном зале.
Читайте такжеВ АП намерены поднять минимальный возраст судейКак отметила член Высшего совета юстиции Лидия Мазур, в постановлении говорится об увольнении в связи с подачей заявлений об отставке 109 судей, 58 из которых достигли возраста 65 лет.
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