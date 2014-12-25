Депутаты одобрили постановление об увольнении 109 судей

Как передает корреспондент УНИАН, за этот документ (№1624) проголосовали 252 народных депутата из 325, зарегистрированных в сессионном зале.

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